Damon’s Top 75 Big Board on 2023 NBA Draft Day

What: 2023 NBA Draft; 30 first-round selections and 28 second-round, including the Phoenix Suns selecting late in the night (#52 or #57)

Where: Barclays Center, Brooklyn, NY

When: Thursday night at 5 p.m. AZ time

Watch: ESPN/ABC

Here’s my top 75 prospects in the class, ordered how I would if I was GM of a team, starting with the big generational Frenchman:

2023 NBA Draft Class 1 Victor Wembanyama 7'4 Metropolitans 92 1 Victor Wembanyama 7'4 Metropolitans 92 2 Scoot Henderson 6'2 G League Ignite 3 Amen Thompson 6'7 Overtime Elite 4 Ausar Thompson 6'7 Overtime Elite 5 Brandon Miller 6'9 Alabama 6 Taylor Hendricks 6'9 UCF 7 Jarace Walker 6'8 Houston 8 Anthony Black 6'7 Arkansas 9 Cason Wallace 6'4 Kentucky 10 Nick Smith Jr. 6'5 Arkansas 11 Cam Whitmore 6'7 Villanova 12 Bilal Coulibaly 6'6 Metropolitans 92 13 Gradey Dick 6'7 Kansas 14 Dariq Whitehead 6'6 Duke 15 Dereck Lively II 7'1 Duke 16 Keyonte George 6'5 Baylor 17 Brandin Podziemski 6'5 Santa Clara 18 Leonard Miller 6'10 G League Ignite 19 Jordan Hawkins 6'5 UConn 20 Jett Howard 6'8 Michigan 21 Noah Clowney 6'10 Alabama 22 Kobe Bufkin 6'5 Michigan 23 Marcus Sasser 6'2 Houston 24 Rayan Rupert 6'6 New Zealand Breakers 25 Maxwell Lewis 6'7 Pepperdine 26 Jalen Hood-Schifino 6'5 Indiana 27 Brice Sensabaugh 6'6 Ohio State 28 Olivier-Maxence Prosper 6'7 Marquette 29 Sidy Cissoko 6'6 G League Ignite 30 GG Jackson 6'9 South Carolina 31 James Nnaji 6'10 Barcelona 32 Amari Bailey 6'4 UCLA 33 Ben Sheppard 6'6 Belmont 34 Jalen Wilson 6'7 Kansas 35 Andre Jackson 6'7 UConn 36 Jaime Jaquez Jr. 6'7 UCLA 37 Jordan Walsh 6'7 Arkansas 38 Tristan Vukcevic 6'11 Partizan 39 Julian Strawther 6'7 Gonzaga 40 Seth Lundy 6'6 Penn State 41 Kris Murray 6'8 Iowa 42 Kobe Brown 6'8 Missouri 43 Colby Jones 6'6 Xavier 44 Julian Phillips 6'8 Tennessee 45 Terquavion Smith 6'4 NC State 46 Tosan Evbuomwan 6'8 Princeton 47 Isaiah Wong 6'4 Miami 48 Keyontae Johnson 6'6 Kansas State 49 Mike Miles Jr. 6'2 TCU 50 Jalen Pickett 6'4 Penn State 51 Reece Beekman 6'3 Virginia 52 Ricky Council IV 6'6 Arkansas 53 Jordan Miller 6'5 Miami 54 Colin Castleton 6'11 Florida 55 Emoni Bates 6'9 Eastern Michigan 56 Nadir Hifi *stash* 6'0 Paris Basketball 57 Mojave King 6'4 G League Ignite 58 Trayce Jackson-Davis 6'9 Indiana 59 Hunter Tyson 6'8 Clemson 60 Chris Livingston 6'6 Kentucky 61 Mouhamed Gueye 6'11 Washington State 62 Kevin McCullar Jr. 6'6 Kansas 63 Landers Nolley II 6'7 Cincinnati 64 Adama Sanogo 6'9 UConn 65 Jaylen Clark 6'5 UCLA 66 Adam Flagler 6'3 Baylor 67 Armaan Franklin 6'4 Virginia 68 Sir'Jabari Rice 6'3 Texas 69 Justin Powell 6'6 Washington State 70 Oscar Tshiebwe 6'9 Kentucky 71 Cliff Omoruyi 6'11 Rutgers 72 Azuolas Tubelis 6'11 Arizona 73 Toumani Camara 6'7 Dayton 74 Markquis Nowell 5'8 Kansas State 75 Darius McGhee 5'9 Liberty

Tune in to see what the Phoenix Suns do as they attempt to build out their roster.